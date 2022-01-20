Барнаул, , 13:39 — REGNUM По данным ГАС «Выборы» в Алтайском крае на 1 января 2022 года зарегистрированы 1 779 645 избирателей. Об этом сегодня, 20 января, сообщает избирком региона.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Традиционно лидером по этому показателю является Индустриальный район Барнаула. На его территории зарегистрированы 185 103 избирателя, что на 2,67% (4 818 человек) больше, чем в прошлом году. Также в числе лидеров Ленинский и Центральный районы Барнаула — зарегистрированы 103 643 и 97 816 избирателей соответственно.

Всего же в краевой столице численность избирателей составляет 524 740 человек. Также в числе лидеров Бийск — на его территории зарегистрированы 159 149 избирателей и Рубцовск — численность 95 248 избирателей. Самый малочисленный по количеству избирателей — Суетский район. На его территории зарегистрированы 3 352 избирателя.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году Алтайский край станет абсолютным лидером по количеству замещаемых мандатов. Как сообщает сегодня, 23 декабря, избирком региона, в единый день голосования пройдут почти 600 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления.

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