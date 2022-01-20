Барнаул, 20 января, 2022, 13:39 — ИА Регнум. По данным ГАС «Выборы» в Алтайском крае на 1 января 2022 года зарегистрированы 1 779 645 избирателей. Об этом сегодня, 20 января, сообщает избирком региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Традиционно лидером по этому показателю является Индустриальный район Барнаула. На его территории зарегистрированы 185 103 избирателя, что на 2,67% (4 818 человек) больше, чем в прошлом году. Также в числе лидеров Ленинский и Центральный районы Барнаула — зарегистрированы 103 643 и 97 816 избирателей соответственно.

Всего же в краевой столице численность избирателей составляет 524 740 человек. Также в числе лидеров Бийск — на его территории зарегистрированы 159 149 избирателей и Рубцовск — численность 95 248 избирателей. Самый малочисленный по количеству избирателей — Суетский район. На его территории зарегистрированы 3 352 избирателя.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году Алтайский край станет абсолютным лидером по количеству замещаемых мандатов. Как сообщает сегодня, 23 декабря, избирком региона, в единый день голосования пройдут почти 600 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления.

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