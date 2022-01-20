Кызыл, , 13:38 — REGNUM В Туве с начала года начали расти цены на некоторые виды продовольственных товаров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Красноярскстата.

Хлеб Анна Побежимова © ИА Красная Весна

Наиболее сильно период с 10 по 14 января подорожали свежие помидоры — на 5,18%, до 210,73 рубля за 1 кг. Килограмм ржаного хлеба местные жители смогут купить за 60,63 рубля (+2,22%), пшеничного — за 66,57 рубля (+2,76%).

Незначительно снизились цены на творог (-0,91%), картофель (-0,84%) и фруктово-ягодные консервы для детского питания. По данным на 14 января, эти продукты в магазинах Тувы стоят 489,95, 48,27 и 538,97 за 1 кг соответственно.

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