Вашингтон, 20 января, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Астрономы обнаружили чёрную дыру, которая не «пожирает» звёзды, как «разрушительный монстр», а наоборот, способствует образованию новых светил вокруг себя. Это явление учёные рассмотрели на снимки космического телескопа «Хаббл». Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Pixabay.com Чёрная дыра

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Так, снимок и спектроскопия карликовой галактики Henize 2−10, которая находится в 30 миллионах световых лет от Земли, в южном созвездии Пиксид, со вспышками звездообразования ясно показали отток газа, соединяющий чёрную дыру галактики и область звездообразования, находящуюся на расстоянии 230 световых лет от неё.

«Сюрпризом стало то, что вместо того, чтобы подавлять звездообразование, чёрная дыра провоцирует рождение новых звезд», — отметил ведущий автор исследования Закари Шутте.

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Эми Рейнс, опубликовавшая первое свидетельство существования черной дыры в галактике в 2011 году и является главным исследователем новых наблюдений «Хаббла», заявила, что с самого начала знала, что «в Henize 2−10 происходит что-то необычное» и особенно теперь, когда «Хаббл» предоставил очень чёткую картину связи между чёрной дырой и соседней областью звездообразования.