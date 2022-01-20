Волгоград, 20 января, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Дело обвиняемых в «молочных махинациях» сотрудников УФСИН России по Волгоградской области будет рассматриваться в Новгородской области, сообщили ИА REGNUM 20 января в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области.

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По версии следствия, начальник отдела тылового обеспечения волгоградского УФСИН и его заместитель вступили в преступный сговор с тремя руководителями фирм Новгородской области — коммерческим директором ООО «Рокайль», генеральным директором ООО «Вайлет» и генеральным директором ООО «Плутос». Сообщники под видом поставки в колонии по госконтракту питьевого молока «закупили» продукцию, содержащую недостоверную маркировку. Из бюджета они пытались похитить более 4,9 млн рублей.

Уголовное дело в отношении фигурантов, обвиняемых в подделке документов и покушении на мошенничество, направлено по подсудности в Новгородский районный суд. Это связано с тем, что местом совершения 16 расследуемых по делу преступлений, совершённых руководителем ООО «Вайлет», является Ермолинское сельское поселение в Новгородской области.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области.