Мадрид, 20 января, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Количество купленных и проданных домов в Испании за первые 11 месяцев 2021 года было на 34,7% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, который был отмечен вспышкой пандемии коронавируса и вызванными ею ограничениями. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на данные Национального института статистики Испании (INE).

nattanan23 Стоимость жилья

Отмечается, что продажа и покупка жилья на рынке за первые 11 месяцев года выросли на 35,4% по сравнению с 2021 годом.

При этом, согласно исследованию, сделки с защищённым жильём выросли на 27,8%.