Донецк, , 13:35 — REGNUM Силовики Украины обстреляли пригород Донецка из минометов. Об этом 20 января сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В 11.35 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины в направлении населенного пункта Спартак (пригород Донецка — ред.)», — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что с украинской стороны по территории ДНР было выпущено 10 мин калибром 120 мм и также были применены крупнокалиберные пулеметы.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне глава МИД ДНР Наталья Никонорова пригласила министра иностранных дел Германии Анналену Бербок посетить республику для того, чтобы дать объективную оценку ситуации в Донбассе.