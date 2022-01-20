Брюссель, , 13:35 — REGNUM 20 января Европейская комиссия направила Польше требование об уплате наложенного на Варшаву штрафа за невыполнение решения Суда ЕС. В ближайшее время Польша обязана уплатить почти 70 миллионов евро. Об этом сообщает Polsat News.

ЕС Findspicture.com

В сообщении польского издания указано, что в Брюсселе было отклонено ходатайство Польши об отмене штрафов за деятельность Дисциплинарной палаты Верховного суда. Еврокомиссия направила запрос на выплату штрафа за невыполнение решения Суда Евросоюза.

Теперь Польша обязуется выплатить Брюсселю 69 миллионов евро. Это за двухмесячную просрочку выполнения предписания Суда ЕС польской стороной.

Как сообщало ИА REGNUM, Польша обязана выплачивать в пользу Европейской комиссии штраф в размере 1 миллион евро в день, пока она не исполнит предписание Европейского суда о прекращении деятельности Дисциплинарной палаты Верховного суда. В Брюсселе признали судебную систему Польши не соответствующей демократическим нормам и потребовали немедленно прекратить работу Дисциплинарной палаты Верховного суда, так как её деятельность угрожает независимости и беспристрастности судей. В Варшаве не согласны с данным требованием и считают его политическим.