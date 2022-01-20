с. Старый Олов, 20 января 2022, 13:34 — REGNUM В Чернышевском районе Забайкалья ввели режим ЧС из-за выхода грунтовых вод. Как сообщает 20 января ГУ МЧС по региону, в селе Старый Олов подтоплены 10 жилых домов и хозпостройки.
«В сёлах Курлыч и Старый Олов
Напомним, 13 января сообшалось, что в Забайкальском крае сохраняется неблагоприятная обстановка с выходом грунтовых вод на территории 35 населённых пунктов. Ситуация вызвана переувлажнённостью почвы из-за обильных летних осадков, а также аномально тёплой погодой в первой половине декабря.
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