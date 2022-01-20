с. Старый Олов, , 13:34 — REGNUM В Чернышевском районе Забайкалья ввели режим ЧС из-за выхода грунтовых вод. Как сообщает 20 января ГУ МЧС по региону, в селе Старый Олов подтоплены 10 жилых домов и хозпостройки.

Наводнение Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В сёлах Курлыч и Старый Олов с 11.01.2022 года начали образовываться наледные явления. Производят отсыпку, расчищают и отводят русло реки. В посёлке Багульное из-за реки «Тунгусский Олов» нарушено автобусное сообщение», — пояснили спасатели.

Напомним, 13 января сообшалось, что в Забайкальском крае сохраняется неблагоприятная обстановка с выходом грунтовых вод на территории 35 населённых пунктов. Ситуация вызвана переувлажнённостью почвы из-за обильных летних осадков, а также аномально тёплой погодой в первой половине декабря.

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