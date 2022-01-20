Ульяновск, , 13:33 — REGNUM В Ульяновске на водопроводных сетях произошли ещё две аварии, оба порыва устранены. Об этом сообщает администрация областного центра.

«Ульяновскводоканал» устранил двойное повреждение сети холодного водоснабжения в Киндяковке Ulmeria.ru

Двойное повреждение сети холодного водоснабжения произошло в Киндяковке. 19 января в 15:40 из-за порыва на трубопроводе без холодной воды остались жители домов №№9−25 по улице Варейкиса, №№ 40−48 по улице Хрустальной, по проспекту Гая, 43 и 45/2. В зону отключения также попали школы и два детских сада.

Водоснабжение восстановили 20 января в 05:30.

«Однако около 09:00 на соседнем участке произошёл новый порыв, ликвидировать который ремонтные бригады предприятия смогли в 13:40», — говорится в сообщении.

В муниципальном унитарном предприятии «Ульяновскводоканал» в качестве причины порывов называют электрокоррозию из-за расположенных рядом «множества кабелей, идущих от трансформаторной подстанции». Планируется данный участок трубопровода перенести.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее две коммунальные аварии произошли в Ульяновске 2 января 2022 года. Из-за утечки на трубопроводе на восемь часов приостанавливалась подача холодной воды в три дома по улице Гончарова. В тот же день около полудня произошёл порыв на водоводе в границах улиц Автозаводская, Рябикова, Стасова и Александра Невского.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ульяновской области произошла ещё одна коммунальная авария