Бухарест, 20 января, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Сотрудники Национального управления по борьбе с коррупцией Румынии (DNA) приступили к масштабным обыскам в кабинетах высокопоставленных чиновников мэрии Бухареста. Об этом 20 января сообщил бухарестский телеканал Digi24.

Обыск

По некоторым данным, инспекторы при поддержке подразделений полиции и жандармерии проверяют сейфы и рабочие столы, а также компьютерные базы данных.

Мэр Бухареста Никушор Дан заявил о проведении оперативных работ в его личном кабинете.

«Эти люди потребовали предоставить необходимую им документацию, я пообещал предоставить все данные после запланированных на сегодня нескольких пресс-конференций», — сказал, в частности, он. Детали операции не разглашаются.

Напомним, ранее правительство Румынии объявило о реализации масштабной программы по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти страны. Предполагается, что в ближайшее время проверке будут подвергнуты все без исключения министерства и ведомства страны.