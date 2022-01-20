Ереван, , 13:32 — REGNUM В Армении за последние сутки медики провели 5838 исследований на коронавирус, из которых 621 дало положительный результат. Об этом 20 января сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Анализ на коронавирус Region.tver.ru

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Всего в стране выявили 349 329 носителей коронавируса. Из них 333 857 справились с инфекцией, в том числе 103 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находятся 5927 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в республике зарегистрировали у 9545 пациентов с COVID-19, в том числе трое умерли в течение последних суток.

Днём ранее в Армении в результате проведения 5285 тестов на коронавирус 563 были с положительным результатом. 38 человек медики за сутки признали выздоровевшими, скончались четыре пациента с COVID-19.