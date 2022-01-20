Лима, 20 января, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Разлив нефти, произошедший 15 января на нефтеперерабатывающем заводе компании Repsol на севере Лимы, оставил после себя черные пляжи, мертвых животных и «самую страшную экологическую катастрофу» в перуанской столице за последнее время. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на заявление властей Перу.

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Разлив достиг 6000 баррелей нефти и затронул более 18 000 квадратных метров моря и береговой линии в районах Лимы и провинции Кальяо.

Отмечается, что после инцидента к месту разлива прибыли рабочие, нанятые компанией Repsol, которые поначалу не имели чётких инструкций, что делать с сырой нефтью, которая прилипает к скалам и продолжает попадать на песок.