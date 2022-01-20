Тюмень, , 13:32 — REGNUM В аэропорту Сочи задержали вылетавших в Тюмень мужчину и женщину за неадекватное поведение на борту самолета. Об этом сообщает пресс-служба Сочинского линейного управления МВД России на транспорте.

В самолёте

Пассажиров сняли за ругань и отсутствие реакции на замечания пассажиров и бортпроводников. Медосвидетельствование подтвердило, что пассажиры тюменского рейса пьяны.

В отношении задержанных составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Размер штрафа для дебоширов определит Адлерский районный суд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 января из-за пьяных пассажиров был задержан вылет рейса из Южно-Сахалинска в Москву.

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