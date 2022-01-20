Сеул, 20 января, 2022, 13:31 — ИА Регнум. В Южной Корее представили долгосрочную дорожную карту по развитию индустрии метавселенной. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства науки и информационно-коммуникационных технологий.

Иван Шилов ИА REGNUM Виртуальная реальность

Согласно плану, правительство страны будет способствовать созданию не менее 220 компаний метавселенной с объемом продаж более 5 млрд вон (~$4,2 млн), а также откроет в 2022 году «академию метавселенной», которая к 2026 году подготовит 40 000 экспертов.

«Метавселенная — это цифровой «Новый мир» с безграничными возможностями», — заявила министр науки и информационных технологий Лим Хе Сук, отметив, что правительство будет тесно сотрудничать с отраслью и соответствующими министерствами.

Метавселенная преподносится как виртуальная копия физического мира. Она относится к общему онлайн-пространству, в котором пользователи взаимодействуют друг с другом через цифровые аватары и погружаются в мир виртуальной реальности (VR). Популярность таких платформ в последние годы возросла, поскольку в условиях пандемии люди перенесли свою деятельность в онлайн-формат.

Известно, что правительство Южной Кореи также планирует создать онлайн-институт корейского языка на платформах метавселенной для иностранцев и запустить несколько проектов по применению технологии метавселенной в туризме, медицине и искусстве.

В настоящее время Южная Корея занимает 12-е место в мире по доле рынка в индустрии метавселенной. Однако к 2026 году страна намерено занять 5-е место в мире.