Берлин, 20 января, 2022, 13:30 — ИА Регнум. В Европе из подземных хранилищ газа отобрано уже по меньшей мере 2/3 от объёма, закачанного в них в прошлом году, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«В целом по европейским ПХГ отобрано уже 2/3 от объёма газа, закачанного в прошлом году. На 18 января отбор достиг 66,5%, или 31,8 млрд куб. м газа», — говорится в сообщении российской госкорпорации «Газпром».

Как сообщалол ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства РФ Александр Новак заявил, что в энергетическом кризисе, который произошел в Европе, не виноваты ни компания «Газпром», ни Россия.

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