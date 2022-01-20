Краснодар, , 13:30 — REGNUM В Краснодарском крае задержан 44-летний житель Темрюкского района, обвиняемый в убийстве и нападении на сотрудников полиции, сообщили 20 января в пресс-службе Следственного комитета России.

Следственный комитет Sledcom.ru

Мужчина обвиняется в том, что 22 декабря 2020 года проник в домовладение пожилого мужчины в станице Ахтанизовской Темрюкского района, не менее шести раз ранил его из огнестрельного оружия, а затем, похитив ювелирные изделия, скрылся.

Также, по версии следствия, в апреле 2021 года в селе Цибанобалка Анапы фигурант открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов, которые намеревались проверить его документы. Полицейские получили ранения, нападавший скрылся.

«В связи с тем, что обвиняемый скрылся от органов предварительного следствия, ему заочно было предъявлено обвинение, и он был объявлен в международный розыск», — уточнили в СК.

20 января стало известно, что фигурант дела был задержан на территории Краснодара. В ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Отметим, что фигурант дела известен пользователям сети TikTok в связи с вирусным роликом «Бегу с огорода домой, едет любимый зять» — в ролике женщина «мчится к зятю», чтобы «пить пиво». Мужчина сам вел свою страницу в TikTok, а также снимал видео для блога супруги.