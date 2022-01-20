В Краснодаре за убийство задержан «любимый зять» из TikTok
Краснодар, 20 января, 2022, 13:30 — ИА Регнум. В Краснодарском крае задержан 44-летний житель Темрюкского района, обвиняемый в убийстве и нападении на сотрудников полиции, сообщили 20 января в пресс-службе Следственного комитета России.
Мужчина обвиняется в том, что 22 декабря 2020 года проник в домовладение пожилого мужчины в станице Ахтанизовской Темрюкского района, не менее шести раз ранил его из огнестрельного оружия, а затем, похитив ювелирные изделия, скрылся.
Также, по версии следствия, в апреле 2021 года в селе Цибанобалка Анапы фигурант открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов, которые намеревались проверить его документы. Полицейские получили ранения, нападавший скрылся.
20 января стало известно, что фигурант дела был задержан на территории Краснодара. В ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Отметим, что фигурант дела известен пользователям сети TikTok в связи с вирусным роликом «Бегу с огорода домой, едет любимый зять» — в ролике женщина «мчится к зятю», чтобы «пить пиво». Мужчина сам вел свою страницу в TikTok, а также снимал видео для блога супруги.