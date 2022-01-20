Магас, 20 января, 2022, 13:29 — ИА Регнум. В Ингушетии завершено строительство школы в сельском поселении Яндаре Назрановского района. Новое современное здание оборудовано необходимым количеством учебных кабинетов, спортивными залами, мастерскими, библиотекой. В трехэтажной школе имеются даже два лифта, сообщили 20 января в пресс-службе главы и правительства Ингушетии.

Pravitelstvori.ru Новая школа в Ингушетии

«Современная школа рассчитана на 40 учебных кабинетов, спортивный, актовый и читальный залы, два лифта, ряд мастерских, санузлы для детей с ограниченными возможностями и душевые, кабинеты стоматолога, логопеда и прививочная», — говорится в сообщении.

Вместе с другими вспомогательными оборудованием и помещениями, в том числе санузлами для детей с ограниченными возможностями, лифты помогут беспрепятственно обучаться в школе детям из этой категории. Всего школа примет на обучение 720 учащихся. На её строительство было потрачено около 500 млн рублей.

Как ранее сообщали власти республики, в 2022 году в Ингушетии будут построены 21 школа и семь детских садов.