Москва, , 13:28 — REGNUM Предприятия торговли Москвы смогли адаптировать к условиям пандемии благодаря тому, что граждане России не уехали за товарами в другие страны Европы. Об этом 20 января сообщил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с президентом страны Владимиром Путиным.

Сергей Собянин Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам мэра, по итогам 2021 года розничная торговля в столице оказалась «в большом плюсе».

«Эксперты говорят, что это отчасти потому, что многие россияне не поехали в Европу, что отоваривались и обслуживались в наших торговых центрах и магазинах. И достаточно объём денежной массы, который они традиционно вывозили в европейские страны, остались у нас. Это своеобразный плюс», — считает Собянин.