Абакан, , 13:27 — REGNUM С 10 по 14 января в Хакасии подорожало дизельное топливо. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 января в Красноярскстате.

Топливо Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По данным статистиков, за указанный период дизтопливо в республике выросло в цене на 0,71 рубля — с 57,52 до 58,23 рубля за литр.

При этом цены на бензин АИ-92 (45,77 рубля за литр) и АИ-98 (58,37 рубля) не изменились. Бензин АИ-95 незначительно подешевел — на 0,03 рубля (с 48,89 до 48,86 рубля за литр).

Как сообщал ИА REGNUM, по данным Росстата, средняя цена на литр бензина в России за период с 10 по 14 января выросла на три копейки.

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