Кишинёв, 20 января, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну критически отозвался о нежелании Газпрома предоставлять своей дочерней компании «Молдовагаз» отсрочку по оплате за поставленный природный газ. Об этом глава ведомства заявил 20 января, выступая перед депутатами парламента республики.

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«Мы сожалеем, что мажоритарный акционер решил таким образом применить санкции к дочерней компании, — сказал министр. — Эти действия выглядят неоправданными и, если хотите, недружественными».

Спыну и премьер-министр республики Наталья Гаврилица пришли в парламент, чтобы призвать депутатов ввести режим чрезвычайного положения (ЧП) в сфере энергетики, так как в стране ожидается дефицит газа. Члены правящей фракции поддержали введение режима ЧП сроком на 60 дней.

Сегодня, 20 января последний день, когда молдавская сторона обязана заплатить Газпрому за газ, полученный с 1 по 15 января. Из-за того, что цена на голубое топливо в этом месяце, по условиям контракта, выросла с $450 до $647, а тарифы для населения нет, у молдавской стороны не получается собрать нужную сумму. В Газпроме уже предупредили, что приостановят поставку топлива, если будет просрочка оплаты.