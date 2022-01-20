Ташкент, 20 января, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Отец рэп-исполнителя Miyagi (Азамат Кудзаев) Казбек Кудзаев провел операцию, в результате которой избавил больную девочку от ДЦП. Соответствующей информацией поделился телеканал Царьград вечером 19 января.

Скриншот с YouTube Miyagi & Andy Panda

Известно, что мужчина прооперировал 13-летнюю гражданку Узбекистана с тяжелой формой ДЦП, тем самым подарив ей возможность передвигаться самостоятельно. Примечательно, что врач провел операцию совершенно бесплатно, а также оказал помощь в создании необходимых условий для послеоперационной реабилитации девочки.

Напомним, что Казбек Кудзаев является высококвалифицированным хирургом из Владикавказа. Также он выступает основателем собственной клиники, специализирующейся на эстетической хирургии.