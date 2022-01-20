Вашингтон, 20 января, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Американские исполнители Cordae (Корде Амари Данстон), H.E.R. (Габриэлла Сармьенто Уилсон) и Lil Durk (Дёрк Бэнкс) опубликовали видео на недавнюю совместную песню под названием Chronicles. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале Cordae вечером 19 января.

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Действия клипа разворачиваются в одном из заведений быстрого питания, где Cordae примеряет на себя образ работника кухни. Сама же работа отсылает зрителя ко времени, когда рэпер еще не был столь популярен и трудился на обычной работе.

Напомним, что 14 января 2022 года состоялся выход нового альбома Cordae под названием From a Birds Eye View. Песня Chronicles также вошла в пластинку.