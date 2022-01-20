Кировск, Ленинградская область, 20 января, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Росприроднадзор инициировал расследование в отношении АО «Птицефабрика «Северная» в Ленинградской области из-за выброса сточных вод в природную среду. Об этом 20 января сообщили в пресс-службе управления надзорного органа по СЗФО.

Government.ru На птицефабрике

В Федеральную службу по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) поступило обращение о том, что АО «Птицефабрика «Северная», расположенная в Кировском районе Ленобласти, вредит экологии района. Росприроднадзору стало известно, что птицефабрика сбрасывает загрязнённые стоки в лесной массив, затем они попадают в Тёткин ручей. После получения этого сообщения Росприроднадзор проверил предприятие и установил заявленные нарушения. Выбросы птицефабрики способствуют заболачиванию местности.

Факт сброса стоков в природу повлёк за собой проведение экспертизы по анализу сточных вод, которые появились в лесном массиве из-за деятельности АО «Птицефабрика «Северная». Исходя из результатов экспертизы Росприроднадзор примет необходимые меры в отношении предприятия.

Напомним, птицефабрика уже совершала такое правонарушение десять лет назад. Тогда установили, что концентрация загрязняющих веществ в сточных водах превышала допустимые значения.