Барселона, Испания, , 13:21 — REGNUM Сразу два региона Испании — Каталония и Кантабрия — решили отменить комендантский час и ковид-сертификаты. Об этом сообщает агентство EFE.

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При этом четыре испанских региона — Ла-Риоха, Андалусия, Наварра, Канарские острова и Галисия — продлят до конца января 2022 года чрезвычайные меры по борьбе с коронавирусом.

Решение некоторых автономных сообществ ослабить меры против коронавируса совпало с улучшением ситуации с заболеваемостью, которая снижается в течение двух последних суток после одиннадцати недель непрерывного роста заболеваемости в рамках шестой волны в Испании.