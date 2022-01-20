Джакарта, , 13:20 — REGNUM Индонезийский рэпер Rich Brian (Брайан Имануэль) выпустил новый микстейп под названием Brightside. Премьера работы состоялась на всех музыкальных сервисах 20 января.

Музыка

Каждая из четырех песен, вошедших в проект, выполнена в динамичном хип-хоп звучании, свойственном творчеству артиста. Помимо сольных треков, на пластинке также имеется совместная композиция с исполнителем Warren Hue (Уоррен Хуэй).

Напомним, что слава пришла к Rich Brian после публикации дебютного сингла Dat $tick в 2016 году. На текущий момент музыкант успел опубликовать два полноформатных студийных альбома.

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