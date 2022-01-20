Москва, , 13:20 — REGNUM За решение проблем Корейского полуострова мирным путем с участием всех заинтересованных сторон выступает Россия. Об этом 20 января заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы последовательно выступаем за исключительно мирное, дипломатическое решение комплекса проблем Корейского полуострова с участием всех заинтересованных сторон и, конечно, при активной роли ООН», — сказал она, комментируя недавние запуски ракет Северной Кореей.

Также официальный представитель российского МИД напомнила, что Москва и Пекин представили проект новой резолюции СБ ООН для возобновления диалога по ситуации на Корейском полуострове на двусторонних треках и в рамках шестистороннего процесса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вопросы американских журналистов президенту США Джозефу Байдену о предполагаемых планах России по эскалации ситуации вокруг Украины являются «преступной халатностью».