Москва, 20 января, 2022, 13:20 — ИА Регнум. За решение проблем Корейского полуострова мирным путем с участием всех заинтересованных сторон выступает Россия. Об этом 20 января заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Мы последовательно выступаем за исключительно мирное, дипломатическое решение комплекса проблем Корейского полуострова с участием всех заинтересованных сторон и, конечно, при активной роли ООН», — сказал она, комментируя недавние запуски ракет Северной Кореей.

Также официальный представитель российского МИД напомнила, что Москва и Пекин представили проект новой резолюции СБ ООН для возобновления диалога по ситуации на Корейском полуострове на двусторонних треках и в рамках шестистороннего процесса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вопросы американских журналистов президенту США Джозефу Байдену о предполагаемых планах России по эскалации ситуации вокруг Украины являются «преступной халатностью».