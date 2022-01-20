Вашингтон, , 13:19 — REGNUM В США задержан предполагаемый убийца рэп-исполнителя KamNutty. Информацией об этом поделилось издание HipHopDX вечером 19 января.

За решеткой Own work

Обвиняемым оказался 19-летний Лакуан Стюарт, его арест состоялся 14 января в Колумбусе. На текущий момент молодой человек содержится в тюрьме округа Франклин под залог в 3 млн долларов.

Напомним, что KamNutty был смертельно ранен в Огайо (США) 10 декабря 2021 года. Его смерть стала 187-м убийством в этом штате в 2021 году.

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