Вашингтон, 20 января, 2022, 13:19 — ИА Регнум. В США задержан предполагаемый убийца рэп-исполнителя KamNutty. Информацией об этом поделилось издание HipHopDX вечером 19 января.

Own work За решеткой

Обвиняемым оказался 19-летний Лакуан Стюарт, его арест состоялся 14 января в Колумбусе. На текущий момент молодой человек содержится в тюрьме округа Франклин под залог в 3 млн долларов.

Напомним, что KamNutty был смертельно ранен в Огайо (США) 10 декабря 2021 года. Его смерть стала 187-м убийством в этом штате в 2021 году.