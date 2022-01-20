Абакан, , 13:19 — REGNUM За неделю в Хакасии значительнее всего подорожали пшеничная мука, белокочанная капуста и баранина. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 января в Красноярскстате.

Мука (сс) Alexas_Fotos

Пшеничная мука выросла в цене на 5,92% (на 2,73 рубля). Средняя цена по состоянию на 14 января — 48,85 рубля за килограмм. Капуста стала дороже на 2,82% (на 1,66 рубля, до 60,44 рубля за килограмм), баранина — на 1,65% (на 6,87 рубля, до 423,83 рубля за килограмм).

Подешевели в Хакасии за неделю свежие огурцы (на 1,12%), мороженая неразделанная рыба (на 1%), бананы (на 0,95%).

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае за неделю значительнее всего подорожали свежие помидоры, молоко и картофель.

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