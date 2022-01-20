Вашингтон, 20 января, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Модель Ким Кардашьян возмущена новой песней своего бывшего супруга Канье Уэста (Йе), в которой он затронул ее личность. Соответствующей информацией поделилось издание People 20 января.

Eva Rinaldi Ким Кардашьян

Речь идет о треке Eazy, выпущенном15 января — в нём Уэст заявил, что Кардашьян никогда не занималась воспитанием их детей, предпочитая услуги нянь. Подобное высказывание вызвало негодование со стороны женщины, поскольку она регулярно позиционировала себя как семейного человека.

Напомним, что 11 декабря 2021 года стало известно о том, что Ким Кардашьян официально подала на развод с Канье Уэстом. На текущий момент модель состоит в отношениях с комиком Питом Дэвидсоном.