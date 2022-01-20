Новосибирск, , 13:17 — REGNUM Задержана заместитель начальника новосибирского управления Федеральной службы судебных приставов Елена К. В отношении неё возбуждено уголовное дело о взятке, сообщил «Ъ-Сибирь» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Коррупция Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Уточняется, что по данным следствия, Елена К. за 50 тысяч рублей сняла судебное ограничение на выезд за границу предпринимателя, долг которого составлял несколько миллионов рублей.

Отмечается, что она отправлена под домашний арест до 17 марта.