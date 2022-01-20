Новосибирск, 20 января, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Задержана заместитель начальника новосибирского управления Федеральной службы судебных приставов Елена К. В отношении неё возбуждено уголовное дело о взятке, сообщил «Ъ-Сибирь» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

Уточняется, что по данным следствия, Елена К. за 50 тысяч рублей сняла судебное ограничение на выезд за границу предпринимателя, долг которого составлял несколько миллионов рублей.

Отмечается, что она отправлена под домашний арест до 17 марта.