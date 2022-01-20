Магас, 20 января, 2022, 13:16 — ИА Регнум. В Ингушетии в наступившем 2022 году будут приведены в порядок 22 общественные территории. В девяти населенных пунктах республики появятся новые скверы и парки, будет улучшена уличная сеть. Для этих целей из федерального бюджета региону выделено 135 млн рублей, сообщили 20 января в пресс-службе главы и правительства Ингушетии.

Тимур Агиров Магас

Напомним, в 2021 году в республике жители сами голосовали за те объекты, которые требуется благоустроить в первую очередь. В нынешнем году планируется уделить внимание благоустройству Магаса, в котором будут обновлены два сквера и две улицы.

Столько же объектов попадут под программу благоустройства в городе Назрани. Кроме того, получат средства на развитие уличной сети города Карабулак, Сунжа и Малгобек, а также села Кантышево, Сагопши и Джейрах. Процесс распределения средств между муниципалитетами уже начат.

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