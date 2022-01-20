Улан-Удэ, 20 января, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Бурятстат представил основные социально-экономические показатели Бурятии за январь-ноябрь 2021 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Так, за 11 месяцев прошлого года потребительские цены в среднем выросли на 8,5%. При этом зарплаты местных жителей увеличились не столь существенно — на 6,4%, хотя объём просроченной задолженность по зарплате снизился на 20,3%.

Индекс промышленного производства в январе-ноябре 2021 года составил 101,9%, сельского хозяйства — 101,5%. Оборот розничной торговли вырос на 3,1%, а строительных работ выполнено на 5,6% больше, чем за аналогичный период 2020 года.