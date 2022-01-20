Работающим детям в афганском Кундузе раздали зимнюю одежду
Кабул, 20 января, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Абдул Кахар Хесаби, глава образовательного учреждения Кохандж в афганской провинции Кундуз, сообщил, что они раздали 50 работающим детям зимнюю одежду.
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Дети в Афганистане
В беседе с газетой «8 Собх» он добавил, что сделает всё возможное, чтобы помочь нуждающимся людям и работающим детям.
Он также призвал ответственные учреждения помочь нуждающимся в холодное время года и предоставить работающим детям возможность нормального трудоустройства и получения образования.
Дети, которые воспользовались этой помощью, выразили свою благодарность образовательному учреждению и просят и далее помогать им.
Организация Объединенных Наций выражает обеспокоенность по поводу бедственного положения работающих детей.