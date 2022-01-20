Вашингтон, , 13:15 — REGNUM Американский рэп-музыкант Blocboy JB (Джеймс Ли Бейкер) выпустил клип на недавнюю композицию Home Alone. Выход ролика состоялся на YouTube-канале артиста вечером 19 января.

Крик Цитата из к/ф «Один дома». реж Крис Коламбус. 1990. США

Видеоклип вдохновлен рождественской комедией «Один дома», однако имеет существенные визуальные и сюжетные изменения, характерные для современной хип-хоп-стилистики. Съемки работы проходили в США.

Напомним, что ранее Blocboy JB поделился сразу двумя эпизодами документальной передачи о самом себе, получившей название Blocumentary. Помимо самого рэпера, в съемочном процессе также поучаствовал музыкальный продюсер Tay Keith (Бритавиус Чемберс).

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