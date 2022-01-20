Белгород, 20 января, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Два автомобиля столкнулись утром 20 января на улице Щорса в Белгороде — водители ехали навстречу друг другу по выделенным для движения общественного транспорта полосам, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Уличные видеокамеры запечатлели, как водитель Mitsubishi Pajero объезжал другие автомобили по одной выделенной полосе. В это время водитель BMW по другой полосе для автобусов объехал два впередистоящих на светофоре автомобиля и начал поворот налево. Иномарки столкнулись на перекрёстке, Mitsubishi отбросило на дорожное ограждение.

За рулём внедорожника находился мужчина 1989 года рождения, BMW управляла 39-летняя женщина, она получила телесные повреждения.

Возбуждено административное расследование.