Париж, 20 января, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан приветствовал визит в Париж своего канадского коллеги, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

École polytechnique — J.Barande Жан-Ив Ле Дриан

«Я очень рад приветствовать Мелани Жоли для обсуждения двусторонних отношений, а также основных внешнеполитических вопросов, представляющих общий интерес», — говорится в заявлении главы МИД Франции.

По словам Жан-Ив Ле Дриана, Канада является очень надежным партнером Франции, союзником в рамках НАТО. Франция хочет укрепить политический диалог, поддерживает отношения с Канадой, основанные на прочных исторических связях, а также на общих ценностях и общем языке.

Как сообщало ИА REGNUM, британский банк Barclays объявил о назначении бывшего министра внутренних дел Франции Франсуа Баруэна главой французского филиала.