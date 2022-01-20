Воронеж, 20 января, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Метель, снегопады, сильный ветер прогнозируются на территории Воронежской области 21 января, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Снегопад

По прогнозу, с 06:00 до 18:00 21 января на территории региона ожидаются порывы южного ветра до 19 м/с, сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы.

Днём 20 января в Воронеже солнечно и морозно — 11 градусов ниже нуля. Однако. По данным гидрометеоцентра, уже днём 21 января потеплеет до — 3 градусов.