Нур-Султан, , 13:13 — REGNUM Казахстанский рэпер Jah Khalib (Бахтияр Мамедов) опубликовал новую песню под названием «Оля». Премьера работы состоялась на всех музыкальных платформах 20 января.

Jah Khalib Sabyrzhan.makhambetzhan

Новая композиция посвящена девушке-трудоголику по имени Оля, желающей познать настоящую любовь. Эта песня стала первой работой, выпущенной исполнителем в 2022 году.

Напомним, что Jah Khalib за свою карьеру отметился публикацией девяти студийных проектов. Так, выход последнего на данный момент мини-альбома артиста под названием «Мудрец» состоялся 22 января 2021 года.

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