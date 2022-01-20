Нур-Султан, 20 января 2022, 13:13 — REGNUM Казахстанский рэпер Jah Khalib (Бахтияр Мамедов) опубликовал новую песню под названием «Оля». Премьера работы состоялась на всех музыкальных платформах 20 января.

Jah Khalib
Jah Khalib
Sabyrzhan.makhambetzhan

Новая композиция посвящена девушке-трудоголику по имени Оля, желающей познать настоящую любовь. Эта песня стала первой работой, выпущенной исполнителем в 2022 году.

Напомним, что Jah Khalib за свою карьеру отметился публикацией девяти студийных проектов. Так, выход последнего на данный момент мини-альбома артиста под названием «Мудрец» состоялся 22 января 2021 года.

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