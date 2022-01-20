Астана, 20 января, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Казахстанский рэпер Jah Khalib (Бахтияр Мамедов) опубликовал новую песню под названием «Оля». Премьера работы состоялась на всех музыкальных платформах 20 января.

Sabyrzhan.makhambetzhan Jah Khalib

Новая композиция посвящена девушке-трудоголику по имени Оля, желающей познать настоящую любовь. Эта песня стала первой работой, выпущенной исполнителем в 2022 году.

Напомним, что Jah Khalib за свою карьеру отметился публикацией девяти студийных проектов. Так, выход последнего на данный момент мини-альбома артиста под названием «Мудрец» состоялся 22 января 2021 года.