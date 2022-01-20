Москва, , 13:12 — REGNUM Депутат Госдумы от СРЗП Олег Нилов предложил спикеру Госдумы Вячеславу Володину поставить последнюю подпись, необходимую для обращения в Конституционный суд по вопросу индексации пенсий работающим пенсионерам, передает корреспондент ИА REGNUM 20 января.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

«Прошу Вас поставить 90-ю подпись под обращением в Конституционный суд по индексации пенсий работающим пенсионерам», — обратился Нилов к Володину с высокой парламентской трибуны в ходе обсуждения вопроса об индексации пенсий неработающим пенсионерам.

Володин отреагировал на это предложение.

«Количество подписавшихся — их ровно столько, сколько людей проголосовало за депутатов, поставивших подпись или тех, кто считает иначе. Поэтому наша подпись — это мнение избирателей, которое они выразили, поддержав депутатов. Поэтому так просто ставить — неправильно. Надо понять, зачем, разобраться», — сказал Володин.

При этом он указал на ответственность профильных министерств, в частности, Минтруда.

Нилов обратил внимание на то, что «Новые люди» заняли «выжидательную позицию», явно рассчитывая на то, что проблема «рассосется».

Ранее лидер СРЗП Сергей Миронов сообщил о сборе подписей под обращением в КС по индексации пенсий работающим пенсионерам, есть уже 89 подписей из необходимых 90. В партии ссылаются на новые положения Конституции, которая установила индексацию всех пенсий.

Оппоненты в «Единой России» обращают внимание на то, что работающие пенсионера став неработающими получат всю причитающуюся индексацию.

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