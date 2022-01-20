Чебоксары, , 13:12 — REGNUM В Чувашии четыре священника удостоены государственных наград. Соответствующий указ подписал 20 января глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Чебоксарский залив ИА REGNUM

Согласно указу, настоятели двух православных храмов удостоены медали ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой». Это настоятели прихода храма Казанской иконы Божией Матери села Альгешево Чебоксарского района и Александро-Невского мужского монастыря деревни Кюрегаси Моргаушского района Валерий Андреев и Антон Шитов.

Кроме того, почётной грамотой Чувашской Республики награждены настоятель прихода храма Космы и Дамиана села Тобурданово Канашского района Александр Михайлов и клирик прихода храма Воскресения Христова города Чебоксары Алексей Павлов.

Уточняется, что награды священнослужителям присуждены «за заслуги в сохранении и развитии духовных и нравственных традиций и плодотворную деятельность».

Данный указ главы Чувашии о награждении государственными наградами стал первым в 2022 году.

Как сообщало ИА REGNUM, первый орден «За заслуги перед Чувашской Республикой» получил митрополит Варнава (скончался в 2020 году). Награду ему вручили в 2006 году.