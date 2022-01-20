Челябинск, 20 января, 2022, 13:10 — ИА Регнум. В Челябинске из-за анонимных сообщений о минировании пришлось отменить занятия в 189 образовательных учреждениях. Это следует из официального заявления горадминистрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

В мэрии отмечают, что признают — такая мера вызвало у многих людей неудобства. Но она вызвана тем, что в случае поступления подобных сообщений имеется алгоритм действий, подразумевающий эвакуацию людей и полную проверку здания.

«В Челябинске 189 зданий школ и провести одномоментную проверку сразу всех невозможно», — добавили в администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, сообщения о якобы минировании школ в Челябинске получили 20 января.