Бухарест, , 13:10 — REGNUM За минувшие сутки в Румынии выявили 19 105 новых случаев заражения коронавирусом, что является абсолютным рекордом в этой стране с начала пандемии. Об этом 20 января сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По некоторым данным, большинство заразившихся граждан не были вакцинированы, а некоторые из них входили в так называемую «группу карантинного риска», непосредственно общаясь с носителями болезни. Сообщается о 43 умерших гражданах от COVID-19.

В этой связи власти Румынии не исключили возможности введения дополнительных ограничений на посещение общественных мест и участия граждан в массовых мероприятиях. Предполагается, что соответствующий вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании румынского правительства.

По состоянию на 20 января общее число выявленных жителей Румынии, заразившихся коронавирусом, составило 1,94 млн граждан. Из них в стране скончались 59 385 человек.