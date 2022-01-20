Бейрут, 20 января, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Аномальные холода, обрушившиеся на Ближний Восток, привели к резкому обострению гуманитарной ситуации в лагерях сирийских беженцев. Об этом 20 января сообщает агентство Shafaq.

Беженцы

По данным журналистов, подобные сообщения поступают из Ливана, Турции и Иордании, где проживают сотни тысяч сирийцев.

Отмечается, что наиболее острая ситуация сложилась в ливанской провинции Арсаль, где в лагерях беженцев содержатся 50 000 человек.

«Они сжигают все, что угодно — от пластика до старой одежды чтобы поддерживать свои обогреватели включенными», — цитирует агентство заявления местных активистов.

Отмечается, что сжигание пластикового мусора приводит к массовым случаям отравления токсичными парами. В начале января подобный случай произошёл на юге Ливана, в результате инцидента погибла сирийская беженка и трое её детей.