Москва, , 13:09 — REGNUM В Москве численность населения выросла до 13 млн человек, заявил 20 января мэр столицы Сергей Собянин.

Сергей Собянин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Провели перепись населения, пока только предварительные итоги. Но за десять москвичей стало на 1,5 млн больше — приблизились вплотную к цифре 13 млн, даже, возможно, преодолеем её», — доложил Собянин президенту России Владимиру Путину.

Мэр уточнил, что данные предварительные, «пока досчёт идёт».

При этом полтора миллиона новых жителей означают для столицы новые вызовы, отметил Собянин.